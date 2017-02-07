ЕСПЧ обязал РФ выплатить группе россиян более 180 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Группе из 23 граждан РФ суд в Страсбурге присудил компенсацию в размере от 5 до 10 тыс евро каждому в связи с нарушением российскими властями свободы мирных собраний, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Речь идет о препятствовании властями проведению мирных пикетов в 2009-2012 годах в России, в частности, митингов против нарушений гражданских прав, маршей, парадов "гей-прайдов", акций и других мероприятий гражданского общества.
Суд обязал Россию выплатить заявителям в целом 183,5 тысячи евро за нарушение их прав и для компенсации судебных издержек. Компенсации должны быть выплачены пострадавшим в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу.
Как сообщал УНН, защита директора Украинской библиотеки в Москве подала жалобу в ЕСПЧ .