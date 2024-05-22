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ЄСПЛ завтра ухвалить рішення у справі "Саакашвілі проти Грузії"

ЄСПЛ завтра ухвалить рішення у справі "Саакашвілі проти Грузії"

Київ • УНН

 • 60075 перегляди

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє про політичні переслідування у кримінальних справах проти нього, стверджуючи про порушення його права на захист і неупередженість суддів, звертаючись до Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у четвер, 23 травня, ухвалить рішення у справі "Саакашвілі проти Грузії", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Деталі

Саакашвілі заявляє, що за порушенням проти нього кримінальних стояв прихований мотив – політичне переслідування.

Йдеться про два вироки, які були винесені після зміни влади у 2018 році. Саакашвілі було заочно засуджено до шести років позбавлення волі через помилування засуджених високопоставлених офіцерів МВС у резонансній справі загибелі Сандро Гіргвліані та за перевищення повноважень у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Саме цей термін він відбуває зараз, після того, як повернувся до Грузії та був затриманий у 2021 році.

Саакашвілі стверджує, що під час розгляду проти нього мало місце порушення прав на захист. Зокрема, у справі Гелашвілі вироки ґрунтувалися на неперевірених чутках двох свідків звинувачення та їх свідчення не могли бути достовірними, оскільки вони були політичними опонентами.

Щодо помилування фігурантів у справі Гіргвліані, у позові Саакашвілі зазначено, що його було притягнуто до кримінальної відповідальності за здійснення президентського права помилування, яке є абсолютно відповідно до внутрішнього законодавства Грузії. Саакавілі також стверджує, що суддя, який розглядав справу, не був безстороннім, ні незалежним.

Додамо

За даними видання, загалом у період правління "Грузинської мрії" проти Саакашвілі порушили чотири кримінальні справи, за двома з яких колишнього главу держави заочно засудили до трьох та шести років ув'язнення відповідно. За принципом поглинання покарання він має відбути шість років позбавлення волі.

Так звана "Справа про піджаки", що стосується розтрати 9 млн ларі з держбюджету, знаходиться на стадії розгляду разом із справою про розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року. І третя справа додалася після повернення Саакашвілі восени 2021 року за незаконне перетин кордону.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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