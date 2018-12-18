ЄСПЛ вимагає від Росії довідки про стан Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Європейський суд з прав людини відреагував на клопотання української сторони, і тепер вимагає від Росії надати медичні документи щодо стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила правозахисниця Євгенія Закревська, передає УНН.
“ЄСПЛ сьогодні відреагував на наше клопотання за правилом 39 Конвенції про прийняття термінових заходів щодо забезпечення необхідної медичної допомоги Павлу Грибу. Суд вимагає від РФ надати медичні документи щодо поточного стану здоров’я заявника, щодо лікування, яке було призначене йому лікарями, лікування наданого під час утримання під вартою”, — написала правозахисниця.
За її словами, Росія має відповісти до 2 січня 2019 року.
Вона нагадала, що 12 грудня Павлу Грибу в суді стало погано. Йому викликали швидку допомогу, лікарі якої заявили про необхідність обстежити Павла Гриба.
Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії переніс засідання на 21 грудня.
Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.