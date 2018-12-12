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Російський суд переніс засідання у справі Гриба через гострий біль

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії переніс на 21 грудня засідання у справі незаконно арештованого українця Павла Гриба через погане його самопочуття. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його батько Ігор Гриб, передає УНН.

Російський суд переніс засідання у справі Гриба через гострий біль

"12 грудня 2018 року. Чергове засідання Північно-Кавказького окружного військового суду так і не відбулось. У Павла сильний біль в животі, блювота, підвищена температура тіла. "Швидка допомога" ніякої допомоги надати не змогла", - повідомив Ігор Гриб.

За його інформацією, судове засідання перенесли на 21 грудня.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.

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