Российский суд перенес заседание по делу Гриба через острую боль

"12 декабря 2018. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела." Скорая помощь" никакой помощи оказать не смогла", - сообщил Игорь Гриб.



По его информации, судебное заседание перенесли на 21 декабря.



Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.