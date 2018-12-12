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Российский суд перенес заседание по делу Гриба через острую боль

Киев • УНН

 • 12400 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Северо-Кавказский окружной военный суд России перенес на 21 декабря заседание по делу незаконно арестованного украинца Павла Гриба из-за плохого его самочувствия. Об этом написал на своей странице в Facebook его отец Игорь Гриб, передает УНН.

Российский суд перенес заседание по делу Гриба через острую боль

"12 декабря 2018. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела." Скорая помощь" никакой помощи оказать не смогла", - сообщил Игорь Гриб.

По его информации, судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.

Украинские Национальные Новости

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