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ЕСПЧ требует от России справки о состоянии Гриба

Киев • УНН

 • 8200 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека отреагировал на ходатайство украинской стороны, и теперь требует от России предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Евгения Закревская, передает УНН.

ЕСПЧ требует от России справки о состоянии Гриба

"ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд требует от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья заявителя, по лечению, которое было назначено ему врачами, лечению, предоставленного во время содержания под стражей", - написала правозащитница.

По ее словам, Россия должна ответить до 2 января 2019 года.

Она напомнила, что 12 декабря Павлу Грибу в суде стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, врачи которой заявили о необходимости обследовать Павла Гриба.

Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд России перенес заседание на 21 декабря.

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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