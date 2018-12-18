ЕСПЧ требует от России справки о состоянии Гриба

"ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд требует от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья заявителя, по лечению, которое было назначено ему врачами, лечению, предоставленного во время содержания под стражей", - написала правозащитница.

По ее словам, Россия должна ответить до 2 января 2019 года.

Она напомнила, что 12 декабря Павлу Грибу в суде стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, врачи которой заявили о необходимости обследовать Павла Гриба.

Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд России перенес заседание на 21 декабря.

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.