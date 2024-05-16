ЄС запроваджує санкції на ще чотири російські ЗМІ
Київ • УНН
ЄС запровадив санкції проти ще 4 російських ЗМІ - "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", звинувативши їх у пропаганді, а також заборонив фінансування Росією європейських ЗМІ, неурядових організацій та політичних партій.
У Євросоюзі ухвалили рішення внести до санкційного списку чотири російські ЗМІ, звинувативши їх у пропаганді, інформує агенція Reuters з посиланням на єврокомісарку з питань цінностей і прозорості, передає УНН.
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Йдеться про "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" і "Российская газета".
Також заборонено фінансування Росією європейських медіа, неурядових організацій чи політичних партій.
Як повідомив редактор англомовної служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк, "Голос Європи" пов'язаний із колишнім українським політиком Віктором Медведчуком.
В ЄС пропонують санкції проти будь-якої фінустанови у світі, яка допомагає рф - Reuters15.05.24, 16:15 • 35648 переглядiв