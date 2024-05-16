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ЄС запроваджує санкції на ще чотири російські ЗМІ

ЄС запроваджує санкції на ще чотири російські ЗМІ

Київ • УНН

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ЄС запровадив санкції проти ще 4 російських ЗМІ - "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", звинувативши їх у пропаганді, а також заборонив фінансування Росією європейських ЗМІ, неурядових організацій та політичних партій.

У Євросоюзі ухвалили рішення внести до санкційного списку чотири російські ЗМІ, звинувативши їх у пропаганді, інформує агенція Reuters з посиланням на єврокомісарку з питань цінностей і прозорості, передає УНН.

Деталі

Йдеться про "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" і "Российская газета".

Також заборонено фінансування Росією європейських медіа, неурядових організацій чи політичних партій.

Як повідомив редактор англомовної служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк, "Голос Європи" пов'язаний із колишнім українським політиком Віктором Медведчуком.

В ЄС пропонують санкції проти будь-якої фінустанови у світі, яка допомагає рф - Reuters15.05.24, 16:15 • 35648 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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