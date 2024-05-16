Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ
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Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра
В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый
Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы
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Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах
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ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ
ЕС ввел санкции против еще 4 российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета", обвинив их в пропаганде, а также запретил финансирование Россией европейских СМИ, неправительственных организаций и политических партий.
Франция ввела чрезвычайное положение в своей заморской территории - Новой Каледонии
Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.
Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра
Юрай Цинтула, нападавший, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил, что он не согласен с политикой правительства, в частности, в отношении свободы слова и предполагаемой ликвидации СМИ и нападений на словацкий телеканал RTVS.
В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый
15 мая россияне 37 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 183 взрыва, одна гражданская женщина погибла, еще один человек получил ранения.
Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был застрелен в упор во время покушения, о чем свидетельствует новое видео, на котором видно, как он приближается к толпе перед тем, как раздаются выстрелы, а его охранники задерживают нападавшего.
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы
Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам
Польский Сейм продлил легальное пребывание украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, а также одобрил поправки, предусматривающие дальнейшую помощь и доступ к услугам.
Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", заявив, что он не соответствует европейским ценностям и препятствует евроинтеграционным стремлениям Грузии, на фоне критики Запада из-за того, что принятие закона подрывает демократию.
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате стрельбы, его жизнь остается под угрозой после более чем 3,5 часов операции, а меры безопасности для чиновников и СМИ были усилены.
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах
Завтра стабилизационные отключения возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.