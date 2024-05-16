ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ

Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был застрелен в упор во время покушения, о чем свидетельствует новое видео, на котором видно, как он приближается к толпе перед тем, как раздаются выстрелы, а его охранники задерживают нападавшего.