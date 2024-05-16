ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  115010 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  123273 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  133839 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  157527 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138594 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157529 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153199 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131362 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175885 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210835 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  359460 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  400586 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  399051 просмотра

ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ

ЕС ввел санкции против еще 4 российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета", обвинив их в пропаганде, а также запретил финансирование Россией европейских СМИ, неправительственных организаций и политических партий.

политика •   •  3342 просмотра
ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ

Франция ввела чрезвычайное положение в своей заморской территории - Новой Каледонии

Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.

Общество •   •  4378 просмотра
Франция ввела чрезвычайное положение в своей заморской территории - Новой Каледонии

Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра

Юрай Цинтула, нападавший, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил, что он не согласен с политикой правительства, в частности, в отношении свободы слова и предполагаемой ликвидации СМИ и нападений на словацкий телеканал RTVS.

политика •   •  6628 просмотра
Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра

В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый

15 мая россияне 37 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 183 взрыва, одна гражданская женщина погибла, еще один человек получил ранения.

Общество •   •  9225 просмотра
В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый

Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был застрелен в упор во время покушения, о чем свидетельствует новое видео, на котором видно, как он приближается к толпе перед тем, как раздаются выстрелы, а его охранники задерживают нападавшего.

политика •   •  12588 просмотра
Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения

Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Новости Мира •   •  12321 просмотра
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам

Польский Сейм продлил легальное пребывание украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, а также одобрил поправки, предусматривающие дальнейшую помощь и доступ к услугам.

Общество •   •  14387 просмотра
Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам

Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", заявив, что он не соответствует европейским ценностям и препятствует евроинтеграционным стремлениям Грузии, на фоне критики Запада из-за того, что принятие закона подрывает демократию.

Новости Мира •   •  13933 просмотра
Президент Грузии уверяет, что ветирует закон об иноагентах

Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате стрельбы, его жизнь остается под угрозой после более чем 3,5 часов операции, а меры безопасности для чиновников и СМИ были усилены.

Новости Мира •   •  14331 просмотра
Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют

В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах

Завтра стабилизационные отключения возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.

Общество •   •  15705 просмотра
В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах