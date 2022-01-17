ЄС закликав Москву звільнити Навального у річницю його арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Європейський союз закликав Москву негайно звільнити Олексія Навального, найгучнішого критика президента Росії Володимира Путіна, якого рік тому було ув'язнено за дії, які ЄС засудив як політично мотивовані дії, інформує УНН.
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"Сьогодні виповнюється рік з моменту арешту та взяття під варту російського опозиційного політика Олексія Навального, після його повернення до Росії, після рятувального лікування в Берліні в результаті замаху на життя на території Росії, - йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля. - Ми знову звертаємося до російської влади із закликом до його негайного і беззастережного звільнення без подальшої тяганини".
Деталі
Боррель також засудив те, що він назвав послідовною дезінформаційною кампанією проти Навального та його соратників у російських державних ЗМІ, а також переслідування членів мережі лідера опозиції.
Доповнення
Російська влада останніми місяцями розправилася з групами, пов'язаними з 45-річним Навальним, який відбуває два з половиною роки в'язниці за порушення умовно-дострокового звільнення, пов'язане зі справою про шахрайство, яке, за його словами, було політично мотивованим.
У червні російський суд визнав антикорупційний фонд Навального "екстремістським".
Навальний був доставлений до Німеччини для лікування у серпні 2020 року після того, як у Сибіру його отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Російський уряд заперечує свою причетність до отруєння і відкидає висновки експертів, що спровокувало нову хвилю санкцій проти Росії, і звинувачує Захід у наклепницькій кампанії проти неї.