ЄС ввів санкції проти топ-чиновників Венесуели

До списку потрапили віце-президент Венесуели з питань економіки Тарек Зайдан Ель-Айссамі Мадда, віце-президент Делсі Родрігес, кілька високопоставлених командирів венесуельської армії, глава контррозвідки та віце-президент виборчої комісії.

Вказаним особам забороняється в’їзд на території ЄС, а їхні активи у європейських країнах заморожуються.



У той же час, Венесуела відкидає агресивні випади і втручання у внутрішні справи з боку Європейського союзу і не сприймає загроз ззовні. З такою заявою виступив у понеділок венесуельський МЗС у відповідь на введення Євросоюзом санкцій відносно офіційних осіб країни.



Як повідомляв УНН, комітет громадянських свобод (LIBE) Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС: незалежність судів та свобода ЗМІ.