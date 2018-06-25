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ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы

ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 9233 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Совет ЕС принял решение включить 11 человек из списка топ-чиновников в санкционный список за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в Венесуэле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В список попали вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадди, вице-президент Делси Родригес, несколько высокопоставленных командиров венесуэльской армии, глава контрразведки и вице-президент избирательной комиссии.

Указанным лицам запрещается въезд на территории ЕС, а их активы в европейских странах замораживаются.

В то же время, Венесуэла отвергает агрессивные выпады и вмешательства во внутренние дела со стороны Европейского союза и не воспринимает угроз извне. С таким заявлением выступил в понедельник венесуэльский МИД в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении официальных лиц страны.

Как сообщал УНН, комитет гражданских свобод (LIBE) Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС: независимости судов и свободы СМИ.

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