ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы

В список попали вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадди, вице-президент Делси Родригес, несколько высокопоставленных командиров венесуэльской армии, глава контрразведки и вице-президент избирательной комиссии.

Указанным лицам запрещается въезд на территории ЕС, а их активы в европейских странах замораживаются.



В то же время, Венесуэла отвергает агрессивные выпады и вмешательства во внутренние дела со стороны Европейского союза и не воспринимает угроз извне. С таким заявлением выступил в понедельник венесуэльский МИД в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении официальных лиц страны.



Как сообщал УНН, комитет гражданских свобод (LIBE) Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС: независимости судов и свободы СМИ.