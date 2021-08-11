ЄС виділив ще 35 млн євро на допомогу Україні та іншим країнам Східного партнерства для придбання вакцин

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“У рамках зусиль Європейського союзу з підтримки вакцинації в країнах-партнерах, Комісія сьогодні збільшила з 40 мільйонів євро до 75 мільйонів євро свій пакет допомоги для розгортання безпечних і ефективних вакцин проти COVID-19 і прискорення кампаній вакцинації в шести країнах Східного партнерства: Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні”, — йдеться в заяві.

Деталі

Повідомляється, що за допомогою нового пакету допомоги в розмірі 35 мільйонів євро, ЄС прагне істотно розширити доступ до вакцин в регіоні Східного партнерства на фоні глобального дефіциту вакцин.

“Руйнівна пандемія COVID-19 створила безпрецедентне навантаження на людей, системи охорони здоров’я і економіку в усьому світі. На жаль, Східне партнерство не стало винятком. ЄС сповнений рішучості підтримати наших східних сусідів у прискоренні вакцинації, оскільки це матиме вирішальне значення для припинення пандемії і початку соціально-економічного відновлення регіону”, — заявив Комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї.

Що було раніше

В рамках попереднього пакету допомоги ЄС для країн Східного партнерства на суму в 40 млн євро, для України було виділено найбільше коштів — 190 млн.



За даними Єврокомісії, ресурси зокрема були спрямовані на підтримку безпеки і поліпшення навичок осіб, відповідальних за боротьбу COVID-19, за допомогою засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, а також відповідного навчання. Мова також йшла про пом’якшення соціально-економічних наслідків коронакризи та підтримки малого бізнесу.