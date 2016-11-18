ЄС створює систему попередньої верифікації віз для безпеки - Д.Стулік

"Так, дійсно, цього тижня ЄС, наслідуючи приклад США, Австралії та Канади, буде вводити з 2020 року систему попередньої верифікації тих, хто в'їжджає на територію ЄС, з тих країн, у яких безвізовий режим. Дійсно, пропонується оплата 5 євро і такий дозвіл на в'їзд буде діяти 5 років. Ця процедура займатиме близько 5-10 хвилин і буде проводитися через інтернет. За підлітків до 18 років оплата не береться. Це тренд сучасних країн, щоб забезпечити безпеку", - зазначив він.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала безвізовий в’їзд до Шенгену за 5 євро на 5 років.