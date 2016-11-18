ЕС создает систему предварительной верификации виз для безопасности - Д.Стулик
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейский Союз создает систему предварительной верификации виз, чтобы гарантировать безопасность Шенгенской зоны. Об этом сообщил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Дэвид Стулик в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Да, действительно, на этой неделе ЕС, следуя примеру США, Австралии и Канады, будет вводить с 2020 года систему предварительной верификации тех, кто въезжает на территорию ЕС, из тех стран, у которых безвизовый режим. Действительно, предлагается оплата 5 евро и такое разрешение на въезд будет действовать 5 лет. Эта процедура будет занимать около 5-10 минут и будет проводиться через интернет. С подростков до 18 лет оплата не берется. Это тренд современных стран, чтобы обеспечить безопасность", - отметил он.
Напомним, Еврокомиссия предложила безвизовый въезд в Шенген за 5 евро на 5 лет.