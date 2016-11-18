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15 марта, 19:03 • 108818 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148881 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126853 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120156 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106750 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102382 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96765 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
ЕС создает систему предварительной верификации виз для безопасности - Д.Стулик

ЕС создает систему предварительной верификации виз для безопасности - Д.Стулик

Киев • УНН

 • 7360 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейский Союз создает систему предварительной верификации виз, чтобы гарантировать безопасность Шенгенской зоны. Об этом сообщил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Дэвид Стулик в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Да, действительно, на этой неделе ЕС, следуя примеру США, Австралии и Канады, будет вводить с 2020 года систему предварительной верификации тех, кто въезжает на территорию ЕС, из тех стран, у которых безвизовый режим. Действительно, предлагается оплата 5 евро и такое разрешение на въезд будет действовать 5 лет. Эта процедура будет занимать около 5-10 минут и будет проводиться через интернет. С подростков до 18 лет оплата не берется. Это тренд современных стран, чтобы обеспечить безопасность", - отметил он.

Напомним, Еврокомиссия предложила безвизовый въезд в Шенген за 5 евро на 5 лет.

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