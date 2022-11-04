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ЄС схвалив профілактичне лікування дитячого респіраторно-синцитіального вірусу

ЄС схвалив профілактичне лікування дитячого респіраторно-синцитіального вірусу

Київ • УНН

 • 468114 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Європейський союз схвалив профілактичне лікування дитячого респіраторно-синцитіального вірусу, що викликає бронхіоліт грудної клітки у немовлят, повідомили у п'ятницю компанії, які розробили препарат, передає УНН.

Деталі

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca і французька Sanofi заявили, що схвалений ними препарат нірсевімаб, що продається під торговою маркою Beyfortus, став першим засобом для запобігання тяжкому перебігу респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) у всіх немовлят.

Компанії заявили, що RSV заражає майже всіх дітей віком до двох років. Це найчастіша причина бронхіоліту, респіраторної інфекції, яка зазвичай протікає у легкій формі, але в деяких випадках може призвести до серйозного захворювання немовлят.

Нірсевімаб не є вакциною, але має аналогічну мету: забезпечити захист від RSV за допомогою однієї ін'єкції.

Це лікування моноклональними антитілами, які безпосередньо озброюють організм для боротьби із хворобою, а не вакцина, яка запускає власні антитіла імунної системи.

Інше профілактичне лікування, також AstraZeneca, вже існує, хоча воно рекомендується тільки для дітей, народжених недоношеними або які знаходяться в групі ризику.

Хоча вакцини проти RSV в даний час немає, деякі з них у розробці.

Доповнення

Раніше цього тижня американський фармацевтичний гігант Pfizer оголосив про позитивні результати випробування своєї вакцини проти RSV у ході 3 фази.

Випробування показали, що вакцина Pfizer була майже на 82 відсотки ефективна у запобіганні серйозним захворюванням, викликаним RSV, у перші три місяці життя дитини.

Згідно з оглядом, опублікованим у журналі Lancet Infectious Disease у серпні, понад 30 профілактичних методів лікування – або вакцини, або моноклональні антитіла – проходять клінічні випробування.

«Профілактика RSV знаходиться в межах досяжності», — резюмують автори, кажучи, що вірус є другою за значимістю причиною смертності немовлят у всьому світі, в основному в країнах, що розвиваються.

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