ЕС одобрил профилактическое лечение детского респираторно-синцитиального вируса

Детали

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и французская Sanofi заявили, что одобренный ими препарат нирсевимаб, продающийся под торговой маркой Beyfortus, стал первым средством для предотвращения тяжелого течения респираторно-синцитиального вируса (RSV) у всех младенцев.

Компании заявили, что RSV заражает почти всех детей в возрасте до двух лет. Это самая частая причина бронхиолита, респираторной инфекции, которая обычно протекает в легкой форме, но в некоторых случаях может привести к серьезному заболеванию младенцев.

Нирсевимаб не является вакциной, но имеет аналогичную цель: обеспечить защиту от RSV с помощью одной инъекции.

Это лечение моноклональными антителами, которые непосредственно вооружают организм для борьбы с болезнью, а не вакцина, которая запускает собственные антитела иммунной системы.

Другое профилактическое лечение, также AstraZeneca, уже существует, хотя оно рекомендуется только для детей, рожденных недоношенными или находящихся в группе риска.

Хотя в настоящее время нет вакцины против RSV, некоторые из них находятся в разработке.

Дополнение

Ранее на этой неделе американский фармацевтический гигант Pfizer объявил о положительных результатах испытания своей вакцины против RSV в ходе 3 фазы.

Испытания показали, что вакцина Pfizer была почти на 82 процента эффективна в предотвращении серьезных заболеваний, вызванных RSV, в первые три месяца жизни ребенка.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Lancet Infectious Disease в августе, более 30 профилактических методов лечения – либо вакцины, либо моноклональные антитела – проходят клинические испытания.

«Профилактика RSV находится в пределах досягаемости», — резюмируют авторы, говоря, что вирус является второй по значимости причиной смертности младенцев во всем мире, в основном в развивающихся странах.