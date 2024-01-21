ЄС розробив проєкт мирного плану з десяти пунктів для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту
Київ • УНН
Європейський Союз (ЄС) розробив проект мирного плану з десяти пунктів для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який передбачає створення незалежної палестинської держави, що живе в мирі з Ізраїлем. Проект з'явився напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Європейський Союз розробив проєкт плану з десяти пунктів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, пише Euractiv, передає УНН.
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"У світлі поточної ситуації та попри очевидні труднощі та невизначеність, настав час підготуватися до всеосяжного ізраїльсько-палестинського миру
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У документі йдеться про те, що майбутній мирний процес має базуватися на незалежній палестинській державі, яка живе пліч-о-пліч з Ізраїлем.
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Проєкт обговорюється за два дні до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, щоб обговорити війну в Газі та хвилі наслідків для решти Близького Сходу. У Брюсселі очікують міністрів закордонних справ Ізраїлю та Палестини.
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