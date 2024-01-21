ЄС розробив проєкт мирного плану з десяти пунктів для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту

Європейський Союз розробив проєкт плану з десяти пунктів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, пише Euractiv, передає УНН.

Цитата

"У світлі поточної ситуації та попри очевидні труднощі та невизначеність, настав час підготуватися до всеосяжного ізраїльсько-палестинського миру йдеться у вступі до документа.

Деталі

У документі йдеться про те, що майбутній мирний процес має базуватися на незалежній палестинській державі, яка живе пліч-о-пліч з Ізраїлем.

Палестинцям знадобиться відроджена політична альтернатива ХАМАС, тоді як Ізраїлю доведеться знайти політичну волю для участі в змістовних переговорах щодо рішення про створення двох держав йдеться в документі.

Проєкт обговорюється за два дні до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, щоб обговорити війну в Газі та хвилі наслідків для решти Близького Сходу. У Брюсселі очікують міністрів закордонних справ Ізраїлю та Палестини.

Нетаньягу не відкидає можливість створення Палестинської держави – Байден