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ЄС розробив проєкт мирного плану з десяти пунктів для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту

ЄС розробив проєкт мирного плану з десяти пунктів для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту

Київ • УНН

 • 31939 перегляди

Європейський Союз (ЄС) розробив проект мирного плану з десяти пунктів для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який передбачає створення незалежної палестинської держави, що живе в мирі з Ізраїлем. Проект з'явився напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Європейський Союз розробив проєкт плану з десяти пунктів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, пише Euractiv, передає УНН.

Цитата

"У світлі поточної ситуації та попри очевидні труднощі та невизначеність, настав час підготуватися до всеосяжного ізраїльсько-палестинського миру

йдеться у вступі до документа.

Деталі

У документі йдеться про те, що майбутній мирний процес має базуватися на незалежній палестинській державі, яка живе пліч-о-пліч з Ізраїлем.

Палестинцям знадобиться відроджена політична альтернатива ХАМАС, тоді як Ізраїлю доведеться знайти політичну волю для участі в змістовних переговорах щодо рішення про створення двох держав

йдеться в документі.

Проєкт обговорюється за два дні до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, щоб обговорити війну в Газі та хвилі наслідків для решти Близького Сходу. У Брюсселі очікують міністрів закордонних справ Ізраїлю та Палестини.

Нетаньягу не відкидає можливість створення Палестинської держави – Байден20.01.24, 22:24 • 28916 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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