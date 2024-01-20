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Нетаньягу не відкидає можливість створення Палестинської держави – Байден

Нетаньягу не відкидає можливість створення Палестинської держави – Байден

Київ • УНН

 • 28916 перегляди

Під час дискусії з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху президент США Джо Байден обговорив можливі рішення щодо створення незалежної палестинської держави на тлі триваючих ударів по сектору Газа. Байден зазначив, що існує безліч рішень, і не всі члени ООН мають власні збройні сили.

Президент США Джо Байден обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу можливі рішення щодо створення незалежної палестинської держави. Телефонна розмова між двома лідерами була першою майже за місяць. Обговорення було пов'язане переважно з ударами Ізраїлю, що продовжуються в секторі Газа. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Між США та Ізраїлем є фундаментальні розбіжності щодо можливого шляху до палестинської державності після закінчення бойових дій у Газі.

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Байден намагався спланувати розмову між Байденом і Нетаньягу кілька днів тому. Стверджується, що ця розмова не пов'язана з коментарями, зробленими Нетаньягу у четвер, коли ізраїльський прем'єр заявив, що він виступає проти палестинської державності, виникнення якої, за його словами, "не гарантує безпеки Ізраїлю".

 Нетаньягу заявив на пресконференції, що він заперечує будь-яку палестинську державність, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

Ізраїль має контролювати безпеку на всій території на захід від річки Йордан. Це необхідна умова

сказав Нетаньягу.

Доповнення

Відносини між лідерами США та Ізраїлю дедалі більше демонструють ознаки напруженості через публічне відкидання з Нетаньягу закликів Байдена до суверенітету Палестини. Як зауважує агентство АР, цим ізраїльський прем'єр руйнує переконання президента США, що ключем до розблокування міцного миру на Близькому Сході є створення двох держав.

У бесіді з журналістами після зустрічі з мерами американських міст Байден сказав, що Нетаньягу не виступає в принципі проти рішення щодо двох держав. За словами Байдена, є кілька можливих варіантів. Водночас він зазначив, що не всі держави-члени ООН мають власні збройні сили.

Байден і Нетаньягу обговорили зусилля зі звільнення залишених заручників, які утримуються ХАМАС, і перехід Ізраїлю до більш "точкових" операцій у секторі Газа, які дозволяють доставити більше гуманітарної допомоги, повідомив Білий дім.

Байден підтримує Ізраїль у його війні з ХАМАС, але наполягає на тому, щоб Ізраїль сконцентрувався на зменшенні кількості жертв серед мирних палестинців.

США засудили ізраїльських міністрів, що закликали палестинців емігрувати з Гази03.01.24, 14:46 • 23548 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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