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Нетаньяху не исключает возможность создания Палестинского государства - Байден

Нетаньяху не исключает возможность создания Палестинского государства - Байден

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 20:24  •  14098 просмотра

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Во время дискуссии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден обсудил возможные решения по созданию независимого палестинского государства на фоне продолжающихся ударов по сектору Газа. Байден отметил, что существует множество решений, и не все члены ООН имеют собственные вооруженные силы.

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможные решения по созданию независимого палестинского государства. Телефонный разговор между двумя лидерами был первым почти за месяц. Обсуждение было связано преимущественно с ударами Израиля, которые продолжаются в секторе Газа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Между США и Израилем есть фундаментальные разногласия относительно возможного пути к палестинской государственности после окончания боевых действий в Газе.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден пытался спланировать разговор между Байденом и Нетаньяху несколько дней назад. Утверждается, что этот разговор не связан с комментариями, сделанными Нетаньяху в четверг, когда израильский премьер заявил, что он выступает против палестинской государственности, возникновение которой, по его словам, "не гарантирует безопасности Израиля".

 Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что он отрицает любую палестинскую государственность, которая не гарантирует безопасность Израиля.

Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан. Это необходимое условие

сказал Нетаньяху.

Дополнение

Отношения между лидерами США и Израиля все больше демонстрируют признаки напряженности из-за публичного отвержения с Нетаньяху призывов Байдена к суверенитету Палестины. Как отмечает агентство АР, этим израильский премьер разрушает убеждение президента США, что ключом к разблокированию прочного мира на Ближнем Востоке является создание двух государств.

В беседе с журналистами после встречи с мэрами американских городов Байден сказал, что Нетаньяху не выступает в принципе против решения относительно двух государств. По словам Байдена, есть несколько возможных вариантов. В то же время он отметил, что не все государства-члены ООН имеют собственные вооруженные силы.

Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, и переход Израиля к более "точечным" операциям в секторе Газа, которые позволяют доставить больше гуманитарной помощи, сообщил Белый дом.

Байден поддерживает Израиль в его войне с ХАМАС, но настаивает на том, чтобы Израиль сконцентрировался на уменьшении количества жертв среди мирных палестинцев.

США осудили израильских министров, призвавших палестинцев эмигрировать из Газы03 январь 2024, 12:46 • 22456 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Нетаньяху не исключает возможность создания Палестинского государства - Байден

Во время дискуссии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден обсудил возможные решения по созданию независимого палестинского государства на фоне продолжающихся ударов по сектору Газа. Байден отметил, что существует множество решений, и не все члены ООН имеют собственные вооруженные силы.

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