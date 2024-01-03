США засудили ізраїльських міністрів, що закликали палестинців емігрувати з Гази

США засудили суперечливі заклики ізраїльських міністрів, які вважають, що палестинців варто заохочувати до еміграції з Гази. Про це повідомили France24, пише УНН.

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Ізраїльські міністри правого спрямування Бецалель Смотріч та Ітамар Бен- Ґвір виступають за переселення палестинців за межі сектору Гази. Представники Госдепу США критикують це. Представник Госдепу Метью Міллєр сказав, що США вважають Сектор Газа палестинською землею, а риторику щодо переселення палестинців назвав безвідповідальною.

Сполучені Штати є нашим найкращим другом, але перш за все ми зробимо те, що найкраще для держави Ізраїль: міграція сотень тисяч із Гази дозволить мешканцям периферійних районів Ізраїлю повернутися додому та жити в безпеці, та захистить солдатів ЦАХАЛу - написав у відповідь міністр національної безпеки Ізраїля Ітамар Бен-Ґвір в Х.

Бен-Ґвір вважає, що відхід палестинців і відновлення зруйнованих ізраїльських поселень у приграничних регіонах "є правильним, справедливим, моральним і гуманним рішенням". Ще один ультраправий представник ізраїльського уряду, міністр фінансів Бецалель Смотріч заявляв, що Ізраїль повинен "заохотити" приблизно 2,4 мільйона палестинців покинути цю територію.

В свою чергу, США наполягають, що після втрати ХАМАСу над територією Сектору Газа, терор по відношенню до ізраїльтян припиниться.

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