ЕС разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта

Европейский Союз разработал проект плана из десяти пунктов решения израильско-палестинского конфликта, пишет Euractiv, передает УНН.

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"В свете текущей ситуации и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру говорится во вступлении к документу.

Детали

В документе говорится о том, что будущий мирный процесс должен базироваться на независимом палестинском государстве, которое живет бок о бок с Израилем.

Палестинцам понадобится возрожденная политическая альтернатива ХАМАС, тогда как Израилю придется найти политическую волю для участия в содержательных переговорах по решению о создании двух государств говорится в документе.

Проект обсуждается за два дня до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить войну в Газе и волны последствий для остального Ближнего Востока. В Брюсселе ожидают министров иностранных дел Израиля и Палестины.

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