ЄС продовжить надавати фінансову допомогу Туреччині для боротьби з міграційним кризою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Євросоюз буде продовжувати надавати фінансову допомогу Туреччині для боротьби з міграційним кризою, який захлеснув співтовариство три роки тому. Про це йдеться в підсумковій заяві Ради ЄС, засідання якого пройшло у вівторок, інформує УНН.
“Євросоюз продовжить свою фінансову підтримку та технічну підтримку для посилення співпраці в цій сфері (боротьби з міграційним кризою — прим. ред.), включаючи фонд біженців для Туреччини”, — наголошується в ньому.
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Рада підтвердила, що угода з міграції ЄС — Туреччини від березня 2016 року продовжує діяти і приносити результати. При цьому ЄС підкреслив, що для ефективної боротьби зі кризою біженців необхідні додаткові зусилля.
За підсумками саміту ЄС — Туреччина 22 березня 2016 року Брюссель пообіцяв Анкарі 6 млрд євро для боротьби з міграційним кризою, проте поки не надав повну суму.
Нагадаємо, в підсумковій заяві Ради ЄС, засідання якої відбулося у вівторок, йдеться про те, що Туреччина віддаляється від Європейського союзу, переговори про входження країни до складу співтовариства практично зупинені.
“Рада відзначає, що Туреччина віддаляється від Євросоюзу. Переговори про членство Туреччини практично в глухому куті, і неможливо розглянути відкриття або закриття нових глав”, — вказується в документі.