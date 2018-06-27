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ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Турции для борьбы с миграционным кризисом

ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Турции для борьбы с миграционным кризисом

Киев  •  УНН

 • 9964 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Евросоюз будет продолжать оказывать финансовую помощь Турции для борьбы с миграционным кризисом, который захлестнул сообщество три года назад. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, заседание которого прошло во вторник, передает УНН.

“Евросоюз продолжит свою финансовую и техническую поддержку для усиления сотрудничества в этой сфере (борьбы с миграционным кризисом — прим. ред.), включая фонд беженцев для Турции”, — отмечается в нем.

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Совет подтвердил, что соглашение по миграции ЕС — Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. При этом ЕС подчеркнул, что для эффективной борьбы с кризисом беженцев необходимы дополнительные усилия.

По итогам саммита ЕС — Турция 22 марта 2016 Брюссель пообещал Анкаре 6 млрд евро для борьбы с миграционным кризисом, однако пока не предоставил полную сумму.

Напомним, в итоговом заявлении Совета ЕС, заседание которой состоялось во вторник, говорится, что Турция отдаляется от Европейского союза, переговоры о вхождении страны в состав сообщества практически остановлены.

“Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав”, — указывается в документе.

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