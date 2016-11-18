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ЄС повинен мати впевненість у надійності української ГТС - експерт

ЄС повинен мати впевненість у надійності української ГТС - експерт

Київ • УНН

 • 8039 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Реанімувати українську газотранспортну систему і вберегти енергобезпеку країни може термінова модернізація ГТС. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, передає УНН.

 

Так, Ю.Корольчук зазначив, що поки “у владі думають чи варто модернізувати ГТС і забезпечувати замовленнями нацвиробника, Росія фактично наступає нам на п’яти”.

“Якнайшвидше оздоровлення української ГТС має стати пріоритетним напрямком діяльності влади, оскільки українська „газова труба“ стратегічно важлива для забезпечення газом європейських споживачів. Адже поки топ-менеджери у владі думають чи варто модернізувати ГТС і забезпечувати замовленнями нацвиробника, Росія фактично наступає нам на п’яти”, — написав він.

Експерт також додав, що на даному етапі Україні важливо продемонструвати європейським політикам безальтернативність української ГТС по відношенню до будь-яких проектів Росії.

“Європа не повинна і на секунду засумніватися в безпеці нашої газотранспортної системи, а також бути стовідсотково впевненою в нас як надійного країні-транзитера. Останні заяви Путіна вказують на відновлення спроб Росії представити нашу ГТС як критично вразливу”, — написав він.

За словами Ю.Корольчука, глибока модернізація газотранспортної системи, крім політичних дивідендів, може стати відправною точкою для розвитку вітчизняних виробників.

“Українські компанії є необхідні потужності і кваліфікований персонал. Ці підряди — унікальна можливість оновити газотранспортну інфраструктуру власними силами, давши роботу людям. Більше того, це хороший стимул для розвитку економіки”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, передача функцій управлення ГТС від “Нафтогазу” до нового оператора (Магістральні газопроводи, — ред..) розпочнеться після завершення Стокгольмського арбітражі.

І пришвидшити цей процес поки немає можливості.

Однак, за словами керівника “Укртрансгазу” І.Прокопіва, процес виділення ГТС з управління “Нафтогазу” можна було б пришвидшити, якби пішли шляхом, наприклад, не утворення нового оператора, а передачі управління “Укртрансгазу” до міністерства енергетики.

Також нагадаємо, без реформ українська ГТС ризикує стати “дорогою”, якою ніхто не їздитиме

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