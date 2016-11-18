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ЕС должен иметь уверенность в надежности украинской ГТС - эксперт

ЕС должен иметь уверенность в надежности украинской ГТС - эксперт

Киев • УНН

 • 8038 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Реанимировать украинскую газотранспортную систему и сберечь энергобезопасность страны может срочная модернизация ГТС. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, передает УНН.

 

Так, Ю.Корольчук отметил, что пока "во власти думают стоит ли модернизировать ГТС и обеспечивать заказами нацпроизводителя, Россия фактически наступает нам на пятки".

"Скорейшее оздоровление украинской ГТС должно стать приоритетным направлением деятельности власти, поскольку украинская "газовая труба" стратегически важна для обеспечения газом европейских потребителей. Ведь пока топ-менеджеры во власти думают стоит ли модернизировать ГТС и обеспечивать заказами нацпроизводителя, Россия фактически наступает нам на пятки", - написал он.

Эксперт также добавил, что на данном этапе Украине важно продемонстрировать европейским политикам безальтернативность украинской ГТС в отношении каких-либо проектов России.

"Европа не должна и на секунду усомниться в безопасности нашей газотранспортной системы, а также быть стопроцентно уверенной в нас как в надежной стране-транзитере. Последние заявления В.Путина указывают на возобновление попыток России представить нашу ГТС как критически уязвимую", - написал он.

По словам Ю.Корольчука, глубокая модернизация газотранспортной системы, кроме политических дивидендов, может стать отправной точкой для развития отечественных производителей.

"Украинские компании имеют необходимые мощности и квалифицированный персонал. Эти подряды - уникальная возможность обновить газотранспортную инфраструктуру собственными силами, дав работу людям. Более того, это хороший стимул для развития экономики", - резюмировал эксперт.

Напомним, передача функций управления ГТС от "Нафтогаза" к новому оператору (Магистральные газопроводы, — ред.) начнется после завершения Стокгольмского арбитража.

И ускорить этот процесс пока нет возможности.

Однако, по словам руководителя "Укртрансгаза" И.Прокопива, процесс выделения ГТС из управления "Нафтогаза" можно было бы ускорить, если бы пошли путем, например, не создания нового оператора, а передачи управления "Укртрансгаза" в министерство энергетики.

Также напомним, без реформ украинская ГТС рискует стать "дорогой", которой никто не будет ездить.

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