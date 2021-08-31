ЄС погрожує заблокувати платежі Чехії через конфлікт інтересів у прем'єра

Деталі

2017 року прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш помістив свій великий сільськогосподарський і хімічний конгломерат Agrofert у два трастові фонди. Але під час перевірки 2019 року Європейська комісія виявила, що прем'єр-міністр як і раніше має "прямий" і "непрямий" вплив на ці трастові фонди. Отже, усі гранти, надані Agrofert із лютого 2017 року, порушують закон про конфлікт інтересів.

Минулого тижня Прага ухвалила рекомендації аудиту, за якими Чеська Республіка має поліпшити наявні системи управління та контролю, щоб гарантувати, що жодні майбутні гранти більше не порушуватимуть правил. Єврокомісія очікує на те, що чеська влада виконає всі рекомендації, які було висунуто в аудиторському звіті.

Додамо

У червні Європейський парламент закликав ухвалити резолюцію про те, щоб підприємства, які контролює Бабіш, припинили отримувати будь-які фінансування з фондів ЄС до повного вирішення конфліктів інтересів.



