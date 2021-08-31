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ЕС угрожает заблокировать платежи Чехии из-за конфликта интересов у премьера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Европейская комиссия угрожает остановить выплаты Чехии из фондов ЕС, пока страна не внесет системные изменения, запрошенные в ходе аудита. Об этом сообщает УНН по данным Politico.

Детали

В 2017 году премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поместил свой большой сельскохозяйственный и химический конгломерат Agrofert в два трастовых фонда. Но при проверке в 2019 году Европейская комиссия обнаружила, что премьер-министр и как и прежде имеет "прямое" и "косвенное" влияние на эти трастовые фонды. Итак, все гранты, предоставленные Agrofert с февраля 2017 года, нарушают закон о конфликте интересов.

На прошлой неделе Прага приняла рекомендации аудита, согласно которым Чешская Республика должна улучшить имеющиеся системы управления и контроля, чтобы гарантировать, что никакие будущие гранты больше не нарушат правил. Еврокомиссия ожидает, что чешская власть выполнит все рекомендации, которые были выдвинуты в аудиторском отчете.

Добавим

В июне Европейский парламент призвал принять резолюцию о том, чтобы предприятия, которые контролирует Бабиш, прекратили получать любое финансирование из фондов ЕС до полного разрешения конфликтов интересов.

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