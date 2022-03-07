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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЄС погодився розпочати процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство

ЄС погодився розпочати процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство

Київ • УНН

 • 98731 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейський Союз погодився розглянути заявку України на членство в ЄС. Депутати також погодилися розглянути заявки на вступ Грузії та Молдови, повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"ЄС погодився розпочати процес розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство", - йдеться в повідомленні.

Додамо

1 березня стало відомо, що заявка України на вступ до ЄС прийнята і зареєстрована, вона - на розгляді.

Напередодні Президент повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

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