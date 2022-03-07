ЄС погодився розпочати процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейський Союз погодився розглянути заявку України на членство в ЄС. Депутати також погодилися розглянути заявки на вступ Грузії та Молдови, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Цитата
"ЄС погодився розпочати процес розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство", - йдеться в повідомленні.
Додамо
1 березня стало відомо, що заявка України на вступ до ЄС прийнята і зареєстрована, вона - на розгляді.
Напередодні Президент повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.