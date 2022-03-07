ЕС согласился начать процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство

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“ЕС согласился начать процесс рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство”, - говорится в сообщении.

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1 марта стало известно, что заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована, она - на рассмотрении.

Накануне Президент сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.