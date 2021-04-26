ЄС подав до суду на AstraZeneca через затримки з постачанням вакцини проти COVID-19

Деталі

Європейський комісар з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів написала в понеділок у Twitter: "Нашим пріоритетом є забезпечення доставки вакцини від COVID-19 для захисту здоров'я (європейців - ред.)".

"Ось чому Європейська комісія спільно з усіма державами-членами вирішила почати судовий процес проти AstraZeneca. Кожна доза вакцини має значення. Кожна доза вакцини рятує життя", - зазначила Кіріакідес.

Як зазначає Reuters, також у позові зазначається відсутність "надійного" плану із забезпечення своєчасних поставок вакцини.

Що було раніше

Про підготовку до подачі позова Єврокомісією для початку судового процесу проти виробника вакцин AstraZeneca через проблеми з доставкою вакцини від коронавірусу почали говорити ще минулого тижня.

Тоді POLITICO Europe вказувало, що судовий процес, швидше за все, буде зосереджений на триваючій нездатності компанії доставити дози вакцини в другому кварталі цього року.

Контекст

AstraZeneca викликала гнів у ЄС в січні, коли заявила, що не зможе запропонувати блоку ту кількість доз, яка спочатку передбачалася. До кінця першого кварталу року компанія доставила в країни ЄС 30 мільйонів доз замість 100 мільйонів доз, передбачених її контрактом з ЄС. Дефіцит серйозно ускладнив кампанії вакцинації в країнах ЄС.

Компанія прогнозувала, що вона доставить приблизно 70 мільйонів доз до кінця другого кварталу року. ЄС хоче, щоб AstraZeneca зобов'язалася поставити до кінця червня 90 мільйонів доз - приблизно половину від тих зобов'язань, які компанія взяла на себе стосовно відправки у другому кварталі.