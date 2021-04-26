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ЕС подал в суд на AstraZeneca из-за задержек с поставками вакцины против COVID-19

ЕС подал в суд на AstraZeneca из-за задержек с поставками вакцины против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16316 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Европейская комиссия заявила в понедельник, что подала судебный иск против компании-производителя вакцин AstraZeneca за несоблюдение контракта на поставку вакцин против COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию европейского комиссара по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес, опубликованную в понедельник, 26 апреля.

Детали

Европейский комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов написала в понедельник в Twitter: "Нашим приоритетом является обеспечение доставки вакцины от COVID-19 для защиты здоровья (европейцев - ред.)".

"Вот почему Европейская комиссия совместно со всеми государствами-членами решила начать судебный процесс против AstraZeneca. Каждая доза вакцины имеет значение. Каждая доза вакцины спасает жизни", - отметила Кириакидес.

Как отмечает Reuters, также в иске отмечается отсутствие "надежного" плана по обеспечению своевременных поставок вакцины.

Что было ранее

О подготовке к подаче иска Еврокомиссией для начала судебного разберательства против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с доставкой вакцины от коронавируса начали говорить еще на прошлой неделе.

Тогда POLITICO Europe указывало, что судебный процесс, скорее всего, будет сосредоточен на продолжающейся неспособности компании доставить дозы вакцины во втором квартале этого года.

Контекст

AstraZeneca вызвала гнев в ЕС в январе, когда заявила, что не сможет предложить блоку то количество доз, которое первоначально предполагалось. К концу первого квартала года компания доставила в страны ЕС 30 миллионов доз вместо 100 миллионов доз, предусмотренных ее контрактом с ЕС. Дефицит серьезно затруднил кампании вакцинации в странах ЕС.

Компания прогнозировала, что она доставит примерно 70 млн доз до конца второго квартала года. ЕС хочет, чтобы AstraZeneca обязалась поставить до конца июня 90 млн доз - примерно половину от тех обязательств, которые компания взяла на себя по отношению отправки во втором квартале.

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