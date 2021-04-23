Берлін і Париж підтримали позов Єврокомісії до AstraZeneca: про нього можуть оголосити сьогодні

Деталі

Під час зустрічі послів ЄС на початку цього тижня від п'яти до шести великих країн висловили застереження з приводу судового позову, спочатку попередивши, що ЄС мало що може зробити, якщо AstraZeneca не зможе доставити більше доз, а потім заявивши, що судовий позов може ще більше погіршити і без того заплямований імідж AstraZeneca.

Але одна за одною зацікавлені країни почали підтримувати позов: Франція підтримала його в четвер увечері, а потім Німеччина в п'ятницю вранці, за словами як мінімум двох дипломатів. За словами іншого дипломата, і Угорщина підтримала позов, також в п'ятницю вранці.

За словами декількох дипломатів ЄС, цілком ймовірно, що Єврокомісія оголосить про судовий позов десь в п'ятницю.

Доповнення

AstraZeneca викликала критику у ЄС в січні, коли оголосила про значні зриви в графіку поставок вакцини від коронавірусу. До кінця березня компанія доставила лише 30 мільйонів з 100 мільйонів доз, обіцяних в першому кварталі.

Однак судовий процес, як зазначає видання, швидше за все, буде зосереджений на триваючій нездатності компанії доставити дози в другому кварталі. ЄС хоче, щоб AstraZeneca зобов'язалася поставити до кінця червня 90 мільйонів доз - приблизно половину від тих зобов'язань, які компанія взяла на себе стосовно відправки у другому кварталі. Замість цього AstraZeneca повідомила ЄС, що планує поставити за цей період всього 70 мільйонів доз.