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Берлин и Париж поддержали иск Еврокомиссии к AstraZeneca: о нем могут объявить сегодня

Киев  •  УНН

 • 13707 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Почти каждая страна ЕС поддержала судебный иск против компании-производителя вакцин AstraZeneca из-за задержек с поставками вакцины от коронавируса, что должно позволить объявить Еврокомиссии о судебном разбирательстве уже в пятницу, 23 апреля. Об этом пишет POLITICO Europe со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

Во время встречи послов ЕС в начале этой недели от пяти до шести больших стран высказали оговорки по поводу судебного иска, сначала предупредив, что ЕС мало что может сделать, если AstraZeneca не сможет доставить больше доз, а потом заявив, что судебный иск может еще больше ухудшить и без того запятнанный имидж AstraZeneca.

Но одна за другой заинтересованные страны начали поддерживать иск: Франция поддержала его в четверг вечером, а затем Германия в пятницу утром, по словам как минимум двух дипломатов. По словам другого дипломата, и Венгрия поддержала иск, также в пятницу утром.

По словам нескольких дипломатов ЕС, вполне вероятно, что Еврокомиссия объявит о судебном иске где-то в пятницу.

Дополнение

AstraZeneca вызвала критику в ЕС в январе, когда объявила о значительных срывах в графике поставок вакцины от коронавируса. К концу марта компания доставила только 30 миллионов из 100 миллионов доз, обещанных в первом квартале.

Однако судебный процесс, как отмечает издание, скорее всего, будет сосредоточен на продолжающейся неспособности компании доставить дозы во втором квартале. ЕС хочет, чтобы AstraZeneca обязалась поставить к концу июня 90 миллионов доз - примерно половину от того, что компания изначально обязалась отправить во втором квартале. Вместо этого AstraZeneca сообщила ЕС, что планирует поставить за этот период всего 70 миллионов доз.

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