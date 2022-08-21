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ЄС перевірить виконання умов Україною для збереження кандидатства наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Наступного року Європейський Союз перевірить виконання Україною рекомендацій для збереження статусу країни-кандидата на вступ до ЄС за 7 критеріями. Про це заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас на прес-конференції, присвяченій презентації проєкту "Разом ми – Європа", передає кореспондент УНН.

ЄС перевірить виконання умов Україною для збереження кандидатства наступного року

Деталі

“Наразі ситуація для України є зрозумілою, оскільки держава отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС відповідно до 49 статті Договору про Європейський Союз, в якій сказано, що всі європейські країни, які відповідають критеріям, можуть стати членами", - сказав Маасікас.

Посол ЄС в Україні зазначив, що 23 червня Європейська Рада оприлюднила сім рекомендацій стосовно напрямів реформування, згідно з якими Україна має провести подальшу роботу.

Цитата

"Прогрес роботи за цими напрямками буде оцінюватися наступного року в щорічному звіті Європейської комісії з питань розширення. Україна перейшла до політики розширення для ЄС. І цей прогрес буде оцінюватися в наступному році", – наголосив Маасікас.

Доповнення

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Довідка

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли міністр закордонних справ Нідерландів як головуючої в Раді Європейських Співтовариств держави у своєму листі від імені ЄС офіційно визнав незалежність України.

Намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції був проголошений давно. Так, у постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року “Про основні напрями зовнішньої політики України” Україна вперше заявила про власні євроінтеграційні прагнення.

Відмова вищого керівництва держави у листопаді 2013 року від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС спричинила початок масового мирного протесту в Україні на захист євроінтеграційних прагнень народу України, що отримав назву “Євромайдан”.

Після перемоги в Україні Революції Гідності, 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову “Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі”, якою підтверджується незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства в Європейському Союзі.

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної асоціації та економічної інтеграції. Під час підписання Угоди про асоціацію 27 червня 2014 року Президентом України та під час її ратифікації 16 вересня 2014 року Верховною Радою було зроблено заяви, що Україна розглядає укладення Угоди про асоціацію як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції — набуття повноправного членства України в Європейському Союзі.

Окремі розділи Угоди про асоціацію почали тимчасово застосовуватися з 1 листопада 2014 року, з 1 січня 2016 року почала функціонувати поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. Процес ратифікації Угоди усіма державами-членами та інституціями ЄС було завершено 11 липня 2017 року. У повному обсязі Угода набула чинності 1 вересня 2017 року.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

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