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ЕС проверит выполнение условий Украиной для сохранения кандидатства в следующем году

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В следующем году Европейский Союз проверит выполнение Украиной рекомендаций по сохранению статуса страны-кандидата на вступление в ЕС по 7 критериям. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Вместе мы – Европа", передает корреспондент УНН.

ЕС проверит выполнение условий Украиной для сохранения кандидатства в следующем году

Детали

“Сейчас ситуация для Украины понятна, поскольку государство получило статус страны-кандидата на вступление в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, в которой сказано, что все европейские страны, соответствующие критериям, могут стать членами", - сказал Маасикас.

Посол ЕС в Украине отметил, что 23 июня Европейский Совет обнародовал семь рекомендаций по направлениям реформирования, согласно которым Украина должна провести дальнейшую работу.

Цитата

"Прогресс работы по этим направлениям будет оцениваться в следующем году в ежегодном отчете Европейской комиссии по вопросам расширения. Украина перешла к политике расширения для ЕС. И этот прогресс будет оцениваться в следующем году", – подчеркнул Маасикас.

Дополнение

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Справка

Отношения между Украиной и Европейским Союзом были начаты в декабре 1991 года, когда министр иностранных дел Нидерландов как председательствующего в Совете Европейских Сообществ государства в своем письме от имени ЕС официально признал независимость Украины.

Намерение Украины выстраивать отношения с ЕС на принципах интеграции было провозглашено давно. Так, в постановлении Верховной Рады Украины от 2 июля 1993 “Об основных направлениях внешней политики Украины” Украина впервые заявила о собственных евроинтеграционных стремлениях.

Отказ высшего руководства государства в ноябре 2013 года от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС повлек за собой начало массового мирного протеста в Украине в защиту евроинтеграционных стремлений народа Украины, получившего название “Евромайдан”.

После победы в Украине Революции Достоинства, 13 марта 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление “О подтверждении курса Украины на интеграцию в Европейский Союз и первоочередных мерах в этом направлении”, которым подтверждается необратимость курса Украины на европейскую интеграцию, целью которой является членство в Европейском Союзе.

С подписанием и ратификацией в 2014 году Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС отношения сторон начали развиваться в качественно новом формате политической ассоциации и экономической интеграции. При подписании Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года Президентом Украины и во время его ратификации 16 сентября 2014 года Верховной Радой было сделано заявление, что Украина рассматривает заключение Соглашения об ассоциации как очередной шаг на пути достижения конечной цели европейской интеграции — приобретения полноправного членство Украины в Европейском Союзе.

Отдельные разделы Соглашения об ассоциации начали временно применяться с 1 ноября 2014 года, с 1 января 2016 года начала функционировать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС. Процесс ратификации Соглашения всеми государствами-членами и институтами ЕС был завершен 11 июля 2017 года. В полном объеме Соглашение вступило в силу 1 сентября 2017 года.

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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