ЄС передав колективну відповідь на російські пропозиції щодо безпеки

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Раніше в четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що колективна відповідь ЄС на послання усім 27 країнам ЄС наприкінці січня призведе до зриву переговорів, відзначає видання.

Дипломати ЄС повідомили Reuters, що "листи, надіслані Лавровим, розглядалися як спосіб розколоти блок із 27 країн, які по-різному ставляться до Москви, на тлі того, як він розглядає можливість запровадження економічних санкцій проти Росії у разі нового українського конфлікту".

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, заявила, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вирішив відповісти від імені всіх держав, щоб продемонструвати єдність.

"Держави-члени Європейського Союзу домовилися, що Верховний представник має відповісти на послання міністра Лаврова від імені 27-и", - заявив представник Єврокомісії на черговому брифінгу.

У повідомленні посольства Росії в ЄС йдеться, що листа отримано.

Зміст листів не було оприлюднено жодною зі сторін, але дипломати заявили, що вони стосуються занепокоєння Росії щодо безпеки на її західних кордонах та зусиль ЄС врегулювати напруженість за допомогою дипломатії.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.