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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЄС передасть ДФСУ обладнання для виявлення наркотиків

Київ • УНН

 • 8050 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова ДФС Роман Насіров та Голова Консультативної місії Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України Кястутіс Ланчінскас підписали договір про передачу ДФС обладнання для виявлення наркотичних засобів та прекурсорів. у безповоротне користування. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

ЄС передасть ДФСУ обладнання для виявлення наркотиків

Згідно з договором, фіскальній службі в якості міжнародної технічної допомоги буде передане обладнання для виявлення наркотичних засобів та прекурсорів.

Отримане обладнання ДФС використовуватиме відповідно до завдань проекту зі зміцнення спроможності ДФС у сфері виявлення нелегального переміщення наркотичних засобів та прекурсорів.

Під час зустрічі Голова ДФС відзначив важливість співробітництва ДФС та Консультативної місії Євросоюзу щодо вирішення проблемних питань забезпечення безпеки державних кордонів. “Ми маємо план щодо модернізації митниці, митних постів. Це стосується зокрема обладнання. Тому ми вдячні за допомогу, яку нам надає Консультативна місія Європейського союзу”, - зазначив Р.Насіров.

К.Ланчінскас запевнив про готовність місії і надалі надавати підтримку ДФС, як шляхом консультацій, так і через забезпечення фіскальних органів необхідним обладнанням.

“З огляду на те, що економіка України все більше інтегрує в ЄС завдяки поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі, та зважаючи на зростання транскордонної торгівлі, все більш важливою стає активізації транскордонного співробітництва в спільній боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо Україні у вирішенні цих проблем”, - наголосив К.Ланчінскас.

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