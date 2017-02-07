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ЕС передаст ГФСУ оборудование для обнаружения наркотиков

Киев • УНН

 • 8050 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель ГФС Роман Насиров и председатель Консультативного миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Кястутис Ланчинскас подписали договор о передаче ГФС оборудования для обнаружения наркотических средств и прекурсоров, в безвозвратное пользование. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

ЕС передаст ГФСУ оборудование для обнаружения наркотиков

Согласно договору, фискальной службе в качестве международной технической помощи будет передано оборудование для обнаружения наркотических средств и прекурсоров.

Полученное оборудование ГФС будет использовать в соответствии с задачами проекта по укреплению способности ГФС в сфере выявления нелегального перемещения наркотических средств и прекурсоров.

Во время встречи Председатель ГФС отметил важность сотрудничества ГФС и Консультативного миссии Евросоюза по решению проблемных вопросов обеспечения безопасности государственных границ. "У нас есть план по модернизации таможни, таможенных постов. Это касается в том числе оборудования. Поэтому мы благодарны за помощь, которую нам оказывает Консультативная миссия Европейского союза ", - отметил Р.Насиров.

К.Ланчинскас заверил о готовности миссии и в дальнейшем оказывать поддержку ГФС, как путем консультаций, так и путем обеспечения фискальных органов необходимым оборудованием.

"Учитывая то, что экономика Украины все больше интегрирует в ЕС благодаря углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и учитывая рост трансграничной торговли, все более важной становится активизации трансграничного сотрудничества в совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы гордимся тем, что помогаем Украине в решении этих проблем ", - подчеркнул К.Ланчинскас.

Украинские Национальные Новости

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