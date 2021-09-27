ЄС націлений на зближення з США в світлі скандалу з підводними човнами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Євросоюз має намір скористатися засіданням Ради з торгівлі та технологій (TTC) за участю США, щоб зміцнити трансатлантичні зв'язки в світлі скандалу з підводними човнами,заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, передає УНН.
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“Друзі часом допускають помилки”, але це не повинно погіршувати здатність до суджень в питанні стратегічних зв’язків, заявив Домбровскіс. Сполучені Штати і Європейський Союз є “союзниками, партнерами і друзями”, підкреслив він.
Австралія розірвала контракт з Францією про постачання субмарин
США, Великобританія і Австралія 15 вересня оголосили про створення нового оборонного союзу під назвою AUKUS. В рамках пакту Канберрі будуть передані американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.
Цей крок викликав роздратування Парижа, оскільки Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання субмарин на суму в 56 млрд євро. Париж відкликав з США і Австралії своїх послів для консультацій. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала дії союзників щодо Франції неприйнятними.
Зустріч представників ЄС і США в рамках TTC відбудеться 29 вересня в Піттсбурзі. Засідання є “доброю ознакою” потепління відносин Брюсселя і Вашингтона в світлі “непростих” останніх днів, зазначила комісар Євросоюзу з питань конкуренції Маргрете Вестагер.