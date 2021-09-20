Міністри оборони Британії і Франції скасували зустріч після створення AUKUS

Деталі

За словами Рікетса, зустріч було вирішено перенести на більш пізній термін. Джерела Reuters вказують, що зустріч була скасована з ініціативи Парижа на тлі створення партнерства Британії, США та Австралії AUKUS, а також рішення Канберри будувати власний атомний флот у співпраці з Лондоном.

Крім того, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрівся з французькими послами в Сполучених Штатах і Австралії, щоб обговорити стратегічні наслідки кризи, що виникла, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на самого Ле Дріана. В ініціюванні цієї кризи Ле Дріан звинуватив США.

Цитата

“Вони відмовляються від певних зобов’язань на глобальному рівні. І є реальний зв’язок між Афганістаном і тим, що відбувається з австралійською угодою”, — сказав Ле Дріан.

Новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії

Австралія, Велика Британія і США в ніч на 16 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких надійдуть на озброєння в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала найбільший в її історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вважають ударом в спину. У КНР попередили, що створення AUKUS посилить гонку озброєнь, і закликали учасників альянсу відмовитися від ментальності епохи холодної війни і вузьколобих геополітичних концепцій.

Своєю чергою глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що “Франція є важливим партнером і найстарішим союзником” Вашингтона, і той “надзвичайно дорожить” цими відносинами.