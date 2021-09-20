Министры обороны Великобритании и Франции отменили встречу после создания AUKUS

Новый оборонительный союз Австралии, США и Великобритании
Австралия, Великобритания и США в ночь на 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение считают ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усилит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что “Франция является важным партнером и старым союзником” Вашингтона, и тот “очень дорожит” этими отношениями.