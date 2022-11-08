ЄС наступного тижня може погодити обмеження ціни на російську нафту - ЗМІ

Цитата

"Наступного тижня може бути досягнута угода щодо нафтової стелі - багато буде залежати від подальших переговорів із саудівцями", - написав він.

Деталі

За його словами, подальші санкції Європейського Союзу щодо росії все ще обговорюються. Однак вони можуть бути представлені в листопаді, але, ймовірно більше стосуватимуться усуненню лазівок, ніж введення нових обмежень.

Доповнення

ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти росії у зв'язку з незаконною анексією окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Велика сімка багатих країн і Австралія погодилися встановити фіксовану ціну, коли вони завершать обмеження ціни на російську нафту пізніше цього місяця, замість прийняття плаваючої ставки.