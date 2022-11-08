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ЄС наступного тижня може погодити обмеження ціни на російську нафту - ЗМІ

ЄС наступного тижня може погодити обмеження ціни на російську нафту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 257306 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Європейський Союз може узгодити цінову стелю на російську нафту наступного тижня. Про це наголосив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Наступного тижня може бути досягнута угода щодо нафтової стелі - багато буде залежати від подальших переговорів із саудівцями", - написав він.

Деталі

За його словами, подальші санкції Європейського Союзу щодо росії все ще обговорюються. Однак вони можуть бути представлені в листопаді, але, ймовірно більше стосуватимуться усуненню лазівок, ніж введення нових обмежень.

Доповнення

ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти росії у зв'язку з незаконною анексією окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Велика сімка багатих країн і Австралія погодилися встановити фіксовану ціну, коли вони завершать обмеження ціни на російську нафту пізніше цього місяця, замість прийняття плаваючої ставки.

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