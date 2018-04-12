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ЄС може збільшити термін економічних санкцій проти Росії - ЗМІ

ЄС може збільшити термін економічних санкцій проти Росії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Європейський союз може збільшити термін економічних санкцій проти Росії до одного року замість шести місяців. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Ми можемо побачити заяву від кількох країн-членів ЄС про дипломатичний бойкот чемпіонату світу-2018 з футболу в Росії. Крім того, напередодні засідання Євроради в червні все частіше чути розмови про збільшення терміну економічних санкцій проти Росії до одного року замість шести місяців”, — повідомив Р.Йозвяк.

Нагадаємо, у березні Європейський Союз продовжив санкції за дії проти територіальної цілісності України до 15 вересня 2018 року.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обговорили посилення санкцій проти РФ.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu’s economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 апреля 2018 г.

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