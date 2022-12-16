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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23553 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЄС хоче налагодити спільну закупівлю озброєння

ЄС хоче налагодити спільну закупівлю озброєння

Київ • УНН

 • 425960 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Європейська рада закликала до прийняття рішень, необхідних для налагодження спільної закупівлі озброєнь у межах ЄС, передає УНН.

Деталі

Лідери закликають Європарламент і Раду ЄС якнайшвидше ухвалити закон про зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі, а Єврокомісію і Європейське оборонне агентство “активізувати поточні зусилля з визначення потреб, а також сприяти та координувати спільні закупівлі, зокрема, для поповнення запасів, особливо на тлі підтримки, наданої Україні”.

Єврорада закликала виконавчий орган ЄС “якнайшвидше представити пропозицію щодо Європейської оборонної інвестиційної програми” для посилення потенціалу європейського оборонного технологічного та промислового сектору, а також до прискорення реалізації проєктів інфраструктури військової мобільності.

У висновках саміту ЄС окремо згадується необхідність інвестувати в стратегічні інструменти, зокрема кібербезпеку, космічний зв’язок і безпеку критично важливої інфраструктури, а також посилити політику ЄС у сфері кіберзахисту та протидії гібридним загрозам.

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