ЕС хочет наладить совместную закупку вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Европейский совет призывал к принятию решений, необходимых для налаживания совместной закупки вооружений в рамках ЕС, передает УНН.
Детали
Лидеры призывают Европарламент и Совет ЕС как можно быстрее принять закон об укреплении оборонной промышленности через совместные закупки, а Еврокомиссию и Европейское оборонное агентство “активизировать текущие усилия по определению потребностей , а также способствовать и координировать совместные закупки, в частности, для пополнения запасов, особенно на фоне поддержки, предоставленной Украине”.
Евросовет призвал исполнительный орган ЕС “скорейше представить предложение по Европейской оборонной инвестиционной программе” для усиления потенциала европейского оборонного технологического и промышленного сектора, а также к ускорению реализации проектов инфраструктуры военной мобильности.
В выводах саммита ЕС отдельно упоминается необходимость инвестировать в стратегические инструменты, в частности кибербезопасность, космическую связь и безопасность критически важной инфраструктуры, а также усилить политику ЕС в сфере киберзащиты и противодействии гибридным угрозам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПВО и разминирование: участники саммита ЕС решили нарастить военную помощь Украине