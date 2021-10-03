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ЄС доставив 25 тонн гуманітарного вантажу Афганістану

ЄС доставив 25 тонн гуманітарного вантажу Афганістану

Київ • УНН

 • 14777 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Європейський союз доставив до Афганістану ще 25 тонн предметів першої необхідності. Це другий за тиждень літак з гуманітарним вантажем від ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Еuronews.

Деталі

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що Брюссель виділяє на гуманітарну допомогу Афганістану 300 мільйонів євро.

За словами комісара ЄС з питань кризового управління Янеза Ленарчича, в екстреної допомоги потребують понад 18-ти мільйонів афганців. Перший літак привіз в країну 35 тонн товарів.

“З ранку до вечора ми сидимо тут голодні. Чи не їмо, не п’ємо. Ми хочемо працювати, але роботи немає. Нічого знайти не виходить”, — сказав один із афганців.

Економіка країни практично паралізована. Життя багатьох залежить від іноземної допомоги.

Нагадаємо

Узбекистан направив гуманітарну допомогу до Афганістану, щоб допомогти афганському народові подолати наслідки пандемії COVID-19, а також запобігти можливій гуманітарній та продовольчій катастрофі.

Учасники міжнародної конференції щодо Афганістану, пообіцяли виділити понад 1,1 млрд доларів на гуманітарну допомогу населенню країни.

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