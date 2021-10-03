ЄС доставив 25 тонн гуманітарного вантажу Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Європейський союз доставив до Афганістану ще 25 тонн предметів першої необхідності. Це другий за тиждень літак з гуманітарним вантажем від ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Еuronews.
Деталі
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що Брюссель виділяє на гуманітарну допомогу Афганістану 300 мільйонів євро.
За словами комісара ЄС з питань кризового управління Янеза Ленарчича, в екстреної допомоги потребують понад 18-ти мільйонів афганців. Перший літак привіз в країну 35 тонн товарів.
“З ранку до вечора ми сидимо тут голодні. Чи не їмо, не п’ємо. Ми хочемо працювати, але роботи немає. Нічого знайти не виходить”, — сказав один із афганців.
Економіка країни практично паралізована. Життя багатьох залежить від іноземної допомоги.
Нагадаємо
Узбекистан направив гуманітарну допомогу до Афганістану, щоб допомогти афганському народові подолати наслідки пандемії COVID-19, а також запобігти можливій гуманітарній та продовольчій катастрофі.
Учасники міжнародної конференції щодо Афганістану, пообіцяли виділити понад 1,1 млрд доларів на гуманітарну допомогу населенню країни.