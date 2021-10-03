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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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2 марта, 17:42 • 108884 просмотра

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Актуальное
ЕС доставил 25 тонн гуманитарного груза Афганистана

ЕС доставил 25 тонн гуманитарного груза Афганистана

Киев  •  УНН

 • 14769 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Европейский союз доставил в Афганистан еще 25 тонн предметов первой необходимости. Это второй за неделю самолет с гуманитарным грузом от ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель выделяет на гуманитарную помощь Афганистану 300 млн евро.

По словам комиссара ЕС по вопросам кризисного управления Янеза Ленарчича, в экстренной помощи нуждаются более 18 миллионов афганцев. Первый самолет привез в страну 35 тонн товаров.

“С утра до вечера мы сидим здесь голодные. Не едим ли, не пьем. Мы хотим работать, но работы нет. Ничего найти не получается ”, - сказал один из афганцев.

Экономика страны практически парализована. Жизнь многих зависит от иностранной помощи.

Напомним

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан, чтобы помочь афганскому народу преодолеть последствия пандемии COVID-19, а также предотвратить возможную гуманитарной и продовольственной катастрофе.

Участники международной конференции по Афганистану, пообещали выделить более 1100000000 долларов на гуманитарную помощь населению страны.

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