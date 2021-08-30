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ЄС допомагатиме державам-сусідам Афганістану з прийомом біженців

Київ • УНН

 • 14948 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Євросоюз надасть фінансову підтримку сусіднім з Афганістаном країнам для розміщення біженців. Про це в понеділок в інтерв’ю газеті Corriere della Sera заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Деталі

“Здібності Європи мають свої межі, без тісної співпраці нічого не можна зробити. Сусідні країни будуть залучені в процес більше і раніше, ніж Європа. Так що, так — це також означає надання цим країнам фінансової підтримки, як це було з Туреччиною”, — заявив глава європейської дипломатії.

На його думку, Європа повинна винести уроки із ситуації в Афганістані, щоб зміцнити “трансатлантичні відносини та зробити їх більш збалансованими”. Боррель підкреслив, що ЄС необхідно “навчитися працювати спільно і зміцнити ідею стратегічної автономії”. “У (стратегічній зовнішньополітичній концепції) „Стратегічному компасі ЄС“ ми пропонуємо створити європейський підрозділ сил швидкого реагування (Initial Entry Force), яке зможе швидко діяти в надзвичайних ситуаціях. ЄС повинен мати можливість втручатися для захисту власних інтересів, коли американці не хочуть втручатися”, — підкреслив він.

Доповнення

Єврокомісія має намір розширити пакет гуманітарної допомоги для Афганістану понад заплановані в 2021 році 57 млн євро, одночасно Брюссель оголосив про заморожування призначеного для Афганістану пакету економічної допомоги в 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років.

17 серпня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками екстреної відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС щодо Афганістану заявив, що ЄС визнає, що радикальний рух “Талібан” виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційній кризам.

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