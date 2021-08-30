ЕС будет помогать государствам-соседям Афганистана с приемом беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Евросоюз окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам для размещения беженцев. Об этом в понедельник в интервью газете Corriere della Sera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.
Детали
“Способности Европы имеют свои пределы, без тесного сотрудничества ничего нельзя сделать. Соседние страны будут вовлечены в процесс больше и раньше, чем Европа. Так что, да — это также означает предоставление этим странам финансовой поддержки, как это было с Турцией”, — заявил глава европейской дипломатии.
По его мнению, Европа должна извлечь уроки из ситуации в Афганистане, чтобы укрепить “трансатлантические отношения и сделать их более сбалансированными”. Боррель подчеркнул, что ЕС необходимо “научиться работать сообща и укрепить идею стратегической автономии”. “В (стратегической внешнеполитической концепции) „Стратегическом компасе ЕС“ мы предлагаем создать европейское подразделение сил быстрого реагирования (Initial Entry Force), которое сможет быстро действовать в чрезвычайных ситуациях. ЕС должен иметь возможность вмешиваться для защиты собственных интересов, когда американцы не хотят вмешиваться”, — подчеркнул он.
Дополнение
Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году 57 млн евро, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет.
17 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану заявил, что ЕС признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.