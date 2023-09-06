Єрмак провів розмову з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Республіки Корея Чо Те Йонгом. Сторони узгодили позиції та спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в межах проведення сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також реалізацію формули миру, інформує УНН з посиланням на повідомлення Єрмака.
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“Провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Республіки Корея Чо Те Йонгом. Подякував корейській стороні за нещодавно анонсовану додаткову фінансову допомогу Україні. Наголосили на обопільній зацікавленості в поглибленні двосторонньої співпраці у сфері відбудови України та залученні корейських інвестицій”, - повідомив Єрмак.
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Керівник ОП розповів про підготовку до зустрічі радників з нацбезпеки щодо реалізації Української формули миру. Він зазначив, що мета зустрічі – досягти прогресу в реалізації усіх пунктів формули, а також узгодити модальності проведення Глобального саміту миру.
“Також узгодили позиції та спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в межах проведення сесії Генеральної Асамблеї ООН”, - додав Єрмак.
Нагадаємо
Південна Корея надасть наступного року фінансову допомогу Україні обсягом 394 мільйони доларів, що у вісім разів більше, ніж цього року.